Україна все зробила для того, щоб її прийняли в НАТО: ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Дуже знакова подія та важливий історичний момент відбувся 20 квітня. "Добре і важливо повернутися в Україну і зустрітися з президентом Зеленським. Поїхав туди з простим, але важливим посланням: НАТО підтримує Україну. Сьогодні, завтра і на майбутнє".

Усім українцям приємно слухати таку заяву генсека НАТО, адже попередні заяви були неконкретними і не зовсім чіткими та рішучими. Президент України Володимир Зеленський щодня невтомно переконував світових лідерів про те, що Україна має стати членом НАТО, оскільки за таке прагнення українці заплатили досить високу ціну: щодня боронять не лише свою землю, а й Європу і світ від рашистської агресії.



Генсек НАТО повідомив, що президент України прийняв його запрошення взяти участь у липневому саміті Альянсу в липні. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в форматі "Рамштайн".

"Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на слова журналістів про те, що Україна висунула умовою участі президента Зеленського у саміті конкретні кроки щодо її членства генсек Альянсу зазначив, що Україна стане членом НАТО.

"Як я сказав вчора у Києві, майбутнє України - у євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу. Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим", - додав генсек. "Захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя", – уточнив президент України. Він зазначив, що також Україна готується до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня, і "позиція Столтенберга важлива" для цієї зустрічі.

"Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року", – додав Зеленський.

Він зазначив, що зміст саміту у Вільнюсі опрацьовують уже зараз саме на таких зустрічах, як зі Столтенбергом, і у контактах різного рівня, які Україна веде з партнерами.

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", – заявив глава Української держави.

На його думку, Україна зробила все для того, щоб заявку країни на вступ у НАТО прийняли.

"Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську та євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців та українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", – підсумував Зеленський.

УКРАЇНА-НАТО



- 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку . Володимир Зеленський зазначив, що Україна робить свій визначальний крок, підписуючи таку заявку.

- На Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав вступ України до НАТО. Він також наголосив, що до цього часу Київ повинен отримати гарантії безпеки й закликав завершити розробку таких гарантій до саміту НАТО в липні.

- У лютому Столтенберг зазначив, що країни-члени НАТО дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива", адже спершу треба перемогти у війні з Росією. Він наголосив, що зараз важливо підтримати Україну, а після закінчення війни переконатися, що Путін не зможе продовжувати нападати на сусідів.