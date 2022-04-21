Визначили та нагородили кращих журналістів

Напередодні відбулося засідання Комісії НСЖУ , яка визначила переможців у різних номінаціях. А вітально-нагороджувальна частина з нагоди Дня журналіста відбулася у Млинівському технолого-економічному коледжі.

Понад три десятки керівників друкованих та електронних засобів масової інформації краю були присутні на урочистості з нагоди професійного свята. Усіх їх щиро привітали голова обласної організації Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Дмитро Тарасюк та його колега із сусідньої Волині Михайло Савчак.

Переможці творчих конкурсів, які серед журналістів регіону щорічно проводить секретаріат обласної організації НСЖУ, отримали дипломи та кубки. Серед нагороджених у номінації «Газета 2023 року» - колективи редакції газет «Сарненські новини» (головний редактор Cвітлана Ляшко) та «Володимирецький вісник» (в.о. головного редактора Людмила Босик); «Радіо 2023 року» - телерадіокомпанія «Полісся» (м. Сарни, директор Марія Кошин); «Журналіст 2023 року» - Іван Глушман, головний редактор газети «Замкова гора» (м. Острог); «Громадський кореспондент 2023 року» - Світлана Коток, (с. Тинне Сарненський район); «Інтернет-видання 2023 року» - «Сарни News Sity» - (редактор сайту Тетяна Колядич); «За краще висвітлення у ЗМІ військово-патріотичної тематики на приз імені Олександра Бухтатого» - Віталій Тарасюк, головний редактор Млинівської газети «Гомін і К»; «Первинна журналістська організація 2023 року» - Сарненська асоціація вільних журналістів і фотожурналістів (президент Георгій Александрович). Велика група журналістів отримала грамоти та почесні грамоти секретаріату Рівненської обласної організації НСЖУ.

Студенти коледжу продемонстрували гостям високу вокальну і драматичну виконавську майстерність. Більш як на півгодини журналісти занурилися у світ високого мистецтва, дарованого самодіяльними митцями. Власне, творчі люди переконалися: у коледжі не тільки готують фахівців високого ґатунку, а високодуховних та всебічно підготовлених спеціалістів із п’яти спеціальностей. Причому теоретичні знання тісно переплітаються із практичними навиками, якими студенти оволодівають в лабораторіях та інших виробничих цехах.