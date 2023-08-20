США не дають Україні касетні боєприпаси для HIMARS, здатні змінити хід війни – Newsweek

Україна надсилає запити до США щодо постачання некерованих касетних реактивних боєприпасів M26 DCIPM для систем залпового вогню HIMARS та M270 MLRS. Вони вважаються ще більш досконалою версію за той тип касетних боєприпасів, що Україні споряджають зараз.
За словами колишнього офіцера армії США, колишнього радника головнокомандувача ЗСУ Дена Райса, реактивні снаряди великої дальності, озброєні касетними реактивними боєприпасами, є “ключем до подолання ешелонованої російської оборони”.
“Якщо вам вдасться отримати 2000 касетних реактивних боєприпасів, я думаю, що війна закінчиться. Це так просто”, — прокоментував Райс, який, як зауважили у виданні, раніше посприяв ухваленню рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для артилерії калібру 155 мм.Як розповів Райс, M26 DCIPM дають можливість українським силам ефективніше полювати на російську артилерію. Він зазначив, що на відстані до 25 кілометрів зараз російський армійців знищують саме 155-міліметрові касетні снаряди для ствольної артилерії. Натомість далі вглиб по росіянам могли би працювати саме реактивні касетні снаряди, що мають дальність до 45 кілометрів.
“Фронтові батальйони росіян будуть знищені, і тиловий ешелон буде знищений. Ми маємо десятки тисяч цих касетних реактивних снарядів у Німеччині, які лежать і чекають на утилізацію. Замість їх знищення, просто передайте озброєння українцям. І вони виграють війну”, — наголосив Райс.При цьому він додав, що американські підрозділи ніколи не починають бій, якщо не мають підтримки від артилерії, озброєної реактивними снарядами DCIPM.
“Якби командири отримували наказ воювати без цього, вони б назвали це незаконним наказом і подали б у відставку, тому що американські солдати були б позбавлені того, що їм потрібно”, – пояснив Райс.Він також підкреслив, що Україна просила касетні снаряди для ствольної артилерії та касетні реактивні снаряди для HIMARS одночасно більше року тому. Зараз касетні снаряди нарешті поставляються, а реактивні касетні снаряди – досі ні.
“Конгрес заявляє, що схвалив касетні боєприпаси для артилерії; ракети мають точно такий же суббоєприпас, але вони не збираються схвалювати їх. Це просто лицемірство”, – вважає Райс.
- США виділять Україні додатковий пакет військові допомоги на суму 400 мільйонів доларів. У ЗМІ повідомили, чим цього разу Сполучені Штати допоможуть Україні у боротьбі з російською агресією.
- Джерело.