Зеленський продовжує турне Європою

Президент України Володимир Зеленський провів турне Європою: продовжуючи збирати овації та компліменти міжнародного суспільства та анонсував хороші новини для ЗСУ



"Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав глава держави у своєму

У Данії Зеленський планує провести зустрічі із прем?єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.

"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - зазначив він.

На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Однак поки що країна не знає, яку кількість із них передасть Україні.

Водночас, до цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.

Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні. Після Нідерландів президент України Володимир Зеленський прибув до Данії та анонсував хороші новини для українських воїнів."Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі. У Данії Зеленський планує провести зустрічі із прем?єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу."Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - зазначив він.На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Однак поки що країна не знає, яку кількість із них передасть Україні.Водночас, до цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні.

Історія не пам'ятає таких випадків консолідації світу, коли навколо одного лідера, однієї держави у підтримці об'єднався майже увесь світ.

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