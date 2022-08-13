Зеленський продовжує турне Європою

Президент України Володимир Зеленський провів турне Європою: продовжуючи збирати овації та компліменти міжнародного суспільства та анонсував хороші новини для ЗСУ
Після Нідерландів президент України Володимир Зеленський прибув до Данії та анонсував хороші новини для українських воїнів.
"Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
У Данії Зеленський планує провести зустрічі із прем?єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.
"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - зазначив він.
На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Однак поки що країна не знає, яку кількість із них передасть Україні.
Водночас, до цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.
Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні.
"Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
У Данії Зеленський планує провести зустрічі із прем?єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.
"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - зазначив він.
На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Однак поки що країна не знає, яку кількість із них передасть Україні.
Водночас, до цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.
Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні.
Історія не пам'ятає таких випадків консолідації світу, коли навколо одного лідера, однієї держави у підтримці об'єднався майже увесь світ.Джерело