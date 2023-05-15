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Зеленський прибув до Великої Британії

Війна з московитами / Україна і світ / Політика 15-травня, 2023, 09:329 prov 0
Президент України Володимир Зеленський після візиту до Франці відправився до Великої Британії. Голова держави зранку 15 травня прибув до Лондона. 
Про це він повідомив у Twitter.
"Сьогодні – Лондон. Велика Британія є лідером у розширенні наших можливостей на землі та в повітрі. Ця співпраця продовжиться і сьогодні", - зазначив гарант.
Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент України розраховує на предметні переговори віч-на-віч і в делегаціях.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зауважив, що одна з цілей візиту — робота над зміцненням оборони України та підтримкою руху в НАТО.
Напередодні Зеленський відвідав Італію, Ватикан та Німеччину. Зокрема, у німецькому місті Ааахен йому вручили премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.
Останнього разу президент України здійснював візит до Великої Британії у лютому, то була перша поїздка до країни після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Джерело.
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