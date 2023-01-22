ЗЕЛЕНСЬКИЙ: "Борисе, дякую за підтримку!"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Відео із зустрічі оприлюднено на офіційному глави Української держави, повідомляє Укрінформ.Справжнім Другом Джонсона називають і українці, адже Британський прем'єр найперший почав формувати антирашистську коаліцію з допомоги Україні, поки інші поважні персони спостерігали, що то буде далі, чия візьме, - Джонсон повірив в Україну з перших днів, називаючи рашистів свинями і кровожерливими варварами...
"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона", – зазначив Зеленський.
Він подякував колишньому британському прем‘єру за підтримку України.
Джонсон, зі свого боку, зазначив, що для нього велика честь знову зустрітися з президентом Зеленським, а також розповів свої враження від побаченого в Бучі і Бородянці.
«Те, що я побачив у Бучі й Бородянці, жахливо. Зруйновані будинки…. Мені дуже шкода, що подібне все ще відбувається в Україні», - зазначив Джонсон.
Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку в Київській області. Він ознайомився із руйнуваннями, яких населені пункти зазнали під час російської окупації.
"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона", – зазначив Зеленський.
Він подякував колишньому британському прем‘єру за підтримку України.
Джонсон, зі свого боку, зазначив, що для нього велика честь знову зустрітися з президентом Зеленським, а також розповів свої враження від побаченого в Бучі і Бородянці.
«Те, що я побачив у Бучі й Бородянці, жахливо. Зруйновані будинки…. Мені дуже шкода, що подібне все ще відбувається в Україні», - зазначив Джонсон.
Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку в Київській області. Він ознайомився із руйнуваннями, яких населені пункти зазнали під час російської окупації.
Світлана Коток