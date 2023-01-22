ЗЕЛЕНСЬКИЙ: "Борисе, дякую за підтримку!"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Відео із зустрічі оприлюднено на офіційному глави Української держави, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона", – зазначив Зеленський.

Він подякував колишньому британському прем‘єру за підтримку України.



Джонсон, зі свого боку, зазначив, що для нього велика честь знову зустрітися з президентом Зеленським, а також розповів свої враження від побаченого в Бучі і Бородянці.

«Те, що я побачив у Бучі й Бородянці, жахливо. Зруйновані будинки…. Мені дуже шкода, що подібне все ще відбувається в Україні», - зазначив Джонсон.

Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку в Київській області. Він ознайомився із руйнуваннями, яких населені пункти зазнали під час російської окупації.