Борис Джонсон незамінний прем'єр-міністр Британії та Друг України





Борис Джонсон отримав вотум довіри і лишається прем'єром Британії



У британській Палаті громад пройшло таємне голосування членів фракції консерваторів щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону. В результаті голосування він отримав вотум довіри. Це означає, що він лишається на посаді прем'єр-міністра Британії.

Для збереження своєї посади Джонсон мав набрати як мінімум половину та один голос представників партії на свою підтримку, тобто щонайменше 180 голосів. Прем'єра підтримали 211 депутатів. 148 були проти.

Із закликом оголосити про недовіру прем'єр-міністру виступили щонайменше 54 члени парламенту від партії консерваторів.

Приводом став гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей, яка розслідувала порушення карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу. Якщо опозиція тільки змогла і викулупати такий недолік у поведінці прем'єра, то це свідчить про високу політичну культуру і гігієну Джонсона, бо в наших політиків можна знайти багато якого свинства.

У квітні Джонсон став першим членом G7, який поїхав до столиці України на переговори під час конфлікту.

Під час візиту Джонсон пішки здійснив подорож Києвом з президентом України Володимиром Зеленським. Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти.

Саме 6 червня Зеленський поговорив із Джонсоном та фактично висловив йому підтримку і подякував за зброю для України. 6 червня з'явились деталі постачання Україні сучасних артилерійських систем M 270.

Було б дуже добре, якби Борис Джонсон довів свій задум до кінця – ідею зі створення альтернативи Європейському Союзу. До нового об'єднання можуть приєднатися всі країни, які розчаровані політикою Брюсселя, а також дивною позицією деяких європейських країн, зокрема Німеччини щодо військової агресії Росії проти України. Адже з 2014 року від світових організацій ми лише чули «велику стурбованість» і занепокоєння, що дало змогу кремлівському диктатору дедалі більше реалізувати свої злочинні плани.

Не виключено, що в цій історії фігурує і лапа кремля, адже путін вміло використовує опозицію в різних країнах, щоб усунути собі неугодних. Українці бурхливо відреагували на перемогу Джонсона з палкими вітаннями, бо вважають, що інакше не могло і бути. Борис Джонсон - великий Друг України.