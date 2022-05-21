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"з росією не може бути будь-яких домовленостей, бо це Кракаділ )": ДЖОНСОН

Війна з московитами / Україна і світ / Україна / Актуально 21-май, 2022, 14:109 swet 7
Британський прем'єр Борис Джонсон відомий не лише, як великий стратег, політик з неабияким досвідом, а й великий миротворець та далекоглядний політолог, який ще три роки тому був проти разом з надійним союзником Німеччиною - повернення росії в у G8.

Джонсон про переговори з путіним: Це як переговори з крокодилом, у якого в пащі твоя нога.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поставив під сумнів перспективи мирних переговорів росії та України, порівнявши їх із «переговорами з крокодилом».
«Я думаю, дуже складно зрозуміти, як українці можуть зараз вести переговори з путіним, враховуючи його явну відсутність сумлінності та його очевидну стратегію, яка полягає в тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України. А потім можливо провести якісь переговори з позиції сили або навіть почати новий штурм Києва», — заявив Джонсон, передає The Guardian.  «Я справді не розумію, як українці можуть легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ти можеш вести переговори з крокодилом, якщо у нього твоя нога в пащі?» – дивується прем'єр... 
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