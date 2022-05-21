"з росією не може бути будь-яких домовленостей, бо це Кракаділ )": ДЖОНСОН

Британський прем'єр Борис Джонсон відомий не лише, як великий стратег, політик з неабияким досвідом, а й великий миротворець та далекоглядний політолог, який ще три роки тому був проти разом з надійним союзником Німеччиною - повернення росії в у G8.

Джонсон про переговори з путіним: Це як переговори з крокодилом, у якого в пащі твоя нога.