Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном закликав не вести переговори з Росією, засновані на брехні Кремля про його повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Данунінг-стріт.

"Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують помилкову версію Кремля про вторгнення, але наголосив, що це рішення за українським урядом", – йдеться у повідомленні.

Джонсон та Макрон розділили занепокоєння впливом вторгнення в Україну на світові ціни на енергоносії та продовольство. Вони домовилися працювати через G7, щоб пом'якшити цей ефект всередині своїх країн і для економік, що розвиваються.

Лідери сподіваються найближчими днями поговорити у ширшому колі G7 і домовилися підтримувати тісний контакт.

Росія, яка сама себе назвала – правонаступницею срср перейняла та успадкувала від своєї попередниці не лише весь золотовалютний запас, на який працювали усі поневолені республіки, територію, а й традицію ведення брехливої інформаційної війни. Навіть те, що багато золота, яке належить Україні лишилось під сімома замками в росії із тавром якості срср – орки нещадно грабували українські побутові речі та продовжують грабувати сьогодні через значну відсталість в економічному та соціальному житті московії.

Усім відомо, а західним країнам надто відомо, про те, як москва завжди викривляла факти, маніпулювала та намагалася витягнути з того собі вигоду. Але навіть після такої тривалої холодної війни, яка тривала півстоліття – союз або москва опинилася біля розбитого корита. Чому так? Чому мільярди задіяних коштів та ресурсів не допомагають росії і сьогодні. Відповідь проста, банальна і риторична: рано чи пізно усе, що не від Бога і те, що підживлюється брехнею – воно впаде. Жодна справа, яка не від Бога - вона не устоїть. Це проста біблійна істина, яку поки існує людство ще не вдалося перескочити нікому. І навіть кривавому диктатору, який внушив, що він "месія і великий визволитель". У війні Росії проти України журналісти цілодобово ведуть боротьбу на інформаційному фронті.

Радує той факт, що це нині, як ніколи розуміє світ. Два впливових світових лідери, які вже увійшли в історію, як великі дипломати і політики - лідери, - засудили "фатальну дурість" російського диктатора Володимира Путіна та домовилися більш тісно координувати довгострокову підтримку України у сферах безпеки та економіки, а також заходи щодо ізоляції Росії. Джонсон розповів Макрону також про свій візит до Києва. Британський прем'єр висловив упевненість: Україна переможе, якщо їй дадуть необхідну військову допомогу.

Сьогодні світ все дедалі більше дізнається про московитську брехню та маніпуляцію фактами «імперії зла».

Це початок падіння великої антигуманної, фальшивої імперії №2, яка тріщить по швах. Бог на стороні України, бо Він на стороні правди. З нами Бог – Україна переможе!

Приповiстi 6:16-35

"Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його: очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!"