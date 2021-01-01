До Києва вдруге і без попередження приїхав Джонсонюк

Про це підтвердив і голова Офісу Андрій Єрмак у Твітері. "Сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з нашим добрим другом та союзником, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі.

І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність.

Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути.

Україна переможе з такими сильними союзниками".

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вдруге після початку повномасштабної війни приїхав до Києва. Володимир Зеленський прийняв Джонсона у Маріїнському палаці. Британський прем'єр вдруге здійснив неочікуваний візит до Києва, про який не було оголошено заздалегідь.Як відомо, серед лідерів різних держав, що підтримують Україну - Джонсон є найпопулярніший серед українців. Так його тут вже посвітили в козаки і перезвали Джонсонюком. Є кілька випадків серед українських сімей, які назвали новонароджених хлопчиків Джонсонами. Вулиця імені Бориса Джонсона з’явилася у Новомосковську на Дніпропетровщині.У місті позбуваються усіх назв, пов’язаних із Росією, і вже перейменували десяток площ та провулків. Цей процес дуже затяжний, бо Україна ніяк не може позбутися липкої та прогнившої радянської минувшини, що вже пішло в небуття...