"Українці виграють цю війну" :-Джонсон





Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на День Незалежності приїхав в Київ. Це вже його третя поїздка в Україну з початку війни.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може виграти і виграє цю війну.»

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.

«Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!», – написав глава держави у Фейсбук.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

«Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території», – пояснюють у британському уряді.

«Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу», – заявив Джонсон.

Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Також глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності і висловив упевненість, що Україна переможе у боротьбі проти російської агресії.

Відеозвернення він опублікував у

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою, а її громадяни борються - сталлю й мужністю, захищаючи свої домівки, свої родини й право самостійно вирішувати долю своєї країни. Я ані на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що на Землі жодна сила не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців. Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться», - сказав Джонсон.

Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову, економічну й гуманітарну підтримку.

«Україна пройде це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!» - заявив Джонсон.

Тим часом Міноборони Британії опублікувало

У своїй промові Президент Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні події в Україні змінюють світ. Канцлер Німеччини Шольц привітав українців і заявив, що «Німеччина має честь бути другом України». Про свій візит він написав у Твіттері.Президент України Володимир Зеленський наголосив, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона., – написав глава держави у Фейсбук.Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.«Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території», – пояснюють у британському уряді.«Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу», – заявив Джонсон.Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.Також глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності і висловив упевненість, що Україна переможе у боротьбі проти російської агресії.Відеозвернення він опублікував у Твітері «Сьогодні незалежність України знову під загрозою, а її громадяни борються - сталлю й мужністю, захищаючи свої домівки, свої родини й право самостійно вирішувати долю своєї країни. Я ані на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що на Землі жодна сила не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців. Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться», - сказав Джонсон.Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову, економічну й гуманітарну підтримку.«Україна пройде це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!» - заявив Джонсон.Тим часом Міноборони Британії опублікувало відеоролик , у якому оркестр шотландських гвардійців, що є частиною Королівського військового оркестру, виконав пісню "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra.У своїй промові Президент Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні події в Україні змінюють світ. Канцлер Німеччини Шольц привітав українців і заявив, що «Німеччина має честь бути другом України».