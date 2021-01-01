Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це заявив міський голова Геннадій Труханов.
«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – цитує Труханова пресслужба Одеської міськради у телеграм-каналі.
Наявність усіх ступенів нагороди автоматично зробила Джонсона почесним громадянином Одеси.
Адже Велика Британія є головним союзником і другом України. «Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії, ми б уже давно перемогли окупантів», – наголосив мер Одеси геннадій Труханов.
«Зазначу – це боротьба усієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – наголосив мер.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення. Від 24 лютого він уже тричі приїжджав до Києва.
Борис Джонсон один із політиків, які мають дуже високу політичну свідомість, джентельменську порядність та усвідомлення відповідальності не лише перед народом Об'єднаного Королівства, а й інших країн світу. Саме йому належить ідея створення нового об'єднання світової колективної безпеки та вислів про "російське, путінське варварство". Це ідеал та приклад для наслідування іншим політикам, які мають внести кожен свій максимальний внесок у боротьбу з купкою шарлатанів та шуллєрів, які посміли подумати, що саме їм належить змінити світовий порядок.
В світі прямо і відкрито лунають заяви, що путін не лише варвар, а й сатаніст, який увібрав симбіоз гітлерівського фашизму, шаманства з покоління шойгу, різні символи, жести а в підсумку це все дорівнює, що у нього давно поїхав дах і не усі вдома. Світова політологія знає багато прикладів, коли жага утримати владу, перетворює диктатора та його посіпак у кровожерливих монстрів, яким здається, що Земля має крутитися саме навколо їхньої осі. Але за Законом Божим вони усі давно відійшли в небуття, а Земля і далі обертається навколо своєї осі...
«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – цитує Труханова пресслужба Одеської міськради у телеграм-каналі.
Наявність усіх ступенів нагороди автоматично зробила Джонсона почесним громадянином Одеси.
Адже Велика Британія є головним союзником і другом України. «Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії, ми б уже давно перемогли окупантів», – наголосив мер Одеси геннадій Труханов.
«Зазначу – це боротьба усієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – наголосив мер.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення. Від 24 лютого він уже тричі приїжджав до Києва.
Борис Джонсон один із політиків, які мають дуже високу політичну свідомість, джентельменську порядність та усвідомлення відповідальності не лише перед народом Об'єднаного Королівства, а й інших країн світу. Саме йому належить ідея створення нового об'єднання світової колективної безпеки та вислів про "російське, путінське варварство". Це ідеал та приклад для наслідування іншим політикам, які мають внести кожен свій максимальний внесок у боротьбу з купкою шарлатанів та шуллєрів, які посміли подумати, що саме їм належить змінити світовий порядок.
В світі прямо і відкрито лунають заяви, що путін не лише варвар, а й сатаніст, який увібрав симбіоз гітлерівського фашизму, шаманства з покоління шойгу, різні символи, жести а в підсумку це все дорівнює, що у нього давно поїхав дах і не усі вдома. Світова політологія знає багато прикладів, коли жага утримати владу, перетворює диктатора та його посіпак у кровожерливих монстрів, яким здається, що Земля має крутитися саме навколо їхньої осі. Але за Законом Божим вони усі давно відійшли в небуття, а Земля і далі обертається навколо своєї осі...