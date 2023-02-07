Володимир Зеленський з візитом в Британії

Зранку 8 лютого адміністрація британського прем'єра повідомила, що Зеленський у середу прибуде до Лондона. Даунінг-стріт заявив, що він проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті. Британська влада також оголосила, що програма навчання українських військових буде розширена, щоб охопити пілотів винищувачів і морську піхоту. Це може означати наявність попередніх домовленостей про передачу Україні західних військових літаків, про які тривалий час просив Київ.

Близько 12:20 стало відомо, що борт з українською делегацією вже прибув до Британії.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Літак Королівських повітряних сил із президентом Зеленським приземлився в аеропорту "Станстед". Крім того, стало відомо, що український президент матиме зустріч з Королем Чарльзом ІІІ.

Про це оголосив Букінгемський палац.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і Прем'єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав український лідер на своїй сторінці в Фейсбуці.

В день візиту Зеленського уряд Великої Британії також оголосив про нові санкції проти росії.

Також в списку компанії та заводи, які зокрема займаються розробкою безпілотників ZALA Aero.

Британський очільник уряду наголосив на важливості продовжити підтримку України.

Сунак заявив, що вся країна може пишатися тим, що підтримала Україну, коли це було важливо.

"Ми продовжуватимемо підтримувати їх (українців), об'єднавшись як єдиний парламент і єдине Сполучене Королівство", — сказав він.

Метою Великобританії, наголосив Сунак, залишається перемога України на полі бою цього року.

Ось чому Велика Британія прискорює військову підтримку України, сказав він, включаючи навчання її морських піхотинців і пілотів передовим бойовим діям.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну військову перемогу на полі бою цього року".

Президент Володимир Зеленський подякував колишнього прем’єр-міністра країни Борису Джонсону за його підтримку у перші дні російського вторгнення в Україну у виступі перед британським парламентом.

"Лондон підтримав Київ з першого дня, починаючи з перших секунд і хвилин війни... простягнув руку допомоги, коли світ ще не зрозумів, як реагувати", - сказав він.

Зеленський подякував Джонсону за те, що він змусив інші країни підтримати Україну: "Борисе, ти об’єднав інших, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую".

Він також зазначив, що депутати "тоді продемонстрували мужність і характер - сильний британський характер".

Український лідер додав, що країни працювали разом протягом своєї історії, щоб "насолоджуватися миром" та додав: "Ми з вами і все людство досягли одного результату - зло програло. Ми завжди будемо протистояти злу - це лежить в основі наших і ваших традицій".

Зеленський сказав, що зло повертається знову, але все ж "ми знаємо, що свобода переможе, ми знаємо, що росія програє, і ми справді знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребував".

За його словами, коли Україна виграє війну, будь-який майбутній агресор і диктатор знатиме, з чим їм доведеться зіткнутися - "будь-який агресор програє". - сказав він.Зеленський подякував Джонсону за те, що він змусив інші країни підтримати Україну:Він також зазначив, що депутати "тоді продемонстрували мужність і характер - сильний британський характер".Український лідер додав, що країни працювали разом протягом своєї історії, щоб "насолоджуватися миром" та додав:Зеленський сказав, що зло повертається знову, але все жЗа його словами, коли Україна виграє війну, будь-який майбутній агресор і диктатор знатиме, з чим їм доведеться зіткнутися -