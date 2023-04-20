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Одинадцять лідерів балканських країн, включаючи Сербію, під час саміту, підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 22-сер, 2023, 09:479 swet 13
Одинадцять лідерів балканських країн, включаючи Грецію, під час саміту, організованого грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.
Про це повідомляє The Greek Herald,  
«Російське вторгнення в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого європейського континенту», - йдеться у декларації.
Також про цю подію повідомив і Володимир Зеленський на своїй сторінці у "ФБ", виокремивши саме президента Сербії Александра Вучича, який певно для України, як і Сербія посідають чільне місце в обороні проти російської агресії.
"Балканський саміт. Спільна зустріч із лідерами. Важливі двосторонні переговори. Оборонна співпраця. Заради безпеки й розвитку наших народів.
Президент Сербії Александр Вучич, Президент Молдови Мая Санду, Президент Чорногорії Яков Мілатович, Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку, Голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Крішто, Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський, Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Разом робимо нашу Європу й наші народи сильнішими."

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