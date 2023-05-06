Резніков озвучив сім очікувань від саміту НАТО

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в інтерв'ю Голосу Америки

Немає альтернативи членству України в НАТО, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні.Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:- Відданість членству України в НАТО. "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", - додав міністр.- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.Раніше цього тижня міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄСобговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.Офіційну позицію щодо перспектив членства України в НАТО (та зокрема обговорення цього питання влітку на Вільнюському саміті) журналістам пояснив заступник речника Державного департаменту СШАТак, за його словами, Сполучені Штати підтримують політику “відкритих дверей” НАТО, але наразі зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії.Таку ж позицію раніше висловив і представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон КірбіВедант Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.Під час брифінгу журналісти попросили речника Держдепу прокоментувати публікацію французької газети Le Monde про розбіжності серед союзників щодо перспективи членства України в НАТО.“Те, на чому ми зосереджені зараз – це забезпечення підтримки наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія нехтує основами Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися”, - сказав посадовець.Більше 50 країн, в рамках НАТО а також в рамках Координаційної групи з оборонної допомоги в форматі "Рамштайн", що працює під головуванням США, надають Україні масштабну безпекову допомогу.