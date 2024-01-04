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Міноборони розповіло про результати рекрутингу до Сил оборони України

Війна з московитами 05-січ, 2024, 10:119 prov 7
За листопад-грудень 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення на профільних ресурсах. Кількість актуальних вакансій сягнула 1847, пише Міноборони. 

Що сталося

В останні місяці 2023-го Міністерство оборони України почало співпрацювати із чотирма платформами для розміщення вакансій: LobbyX, Work.ua, Robota.ua, OLX. 
Тепер відомство поділилось даними щодо рекрутингу у листопаді-грудні. За цей час 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення на профільних ресурсах. Кількість актуальних вакансій склала 1847. 
«Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів — люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17 500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку — мова йде про тисячі залучених людей», — розповіла заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.
При цьому у відомстві нагадали, що рекрутинг триває паралельно до мобілізації. Кандидатам пропонують підписати контракт до кінця особливого періоду. При цьому, люди йдуть у конкретну частину та на визначену посаду. Таким чином вони можуть максимально використовувати свій цивільний досвід. 

Українська армія та Міноборони шукають низку ІТ-фахівців. Відповідні вакансії опублікувала платформа DOU.

Платформа DOU регулярно розміщує в себе на форумі актуальні вакансії до лав української армії для ІТ-фахівців. Останнє оновлення про актуальний перелік датоване 19 травня. Ось кого шукають:

Джерело.
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