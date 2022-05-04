Українські війська наблизилися до другої лінії оборони росіян на півдні, - ISW

Українські війська наблизилися до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі.Про це повідомляють військові аналітики у звіті ISW.
Зокрема, на геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).Ряд російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній у Запорізькій області та сходяться на думці, що це критичний момент на полі бою. Аналітики вважають, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.
Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня президент Володимир Зеленський завив, що перекидання підрозділів Сил оборони України зі східних ділянок фронту на південь, де триває контрнаступ українських сил, може створити ризики втрати Харкова і Дніпра.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив офіційним особам США, що Сили оборони знаходяться "на порозі прориву фронту".
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