Рівне:

Створення та просування сайтів

Українські війська наблизилися до другої лінії оборони росіян на півдні, - ISW

Головна / Війна з московитами 25-сер, 2023, 11:049 prov 0

Українські війська наблизилися до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі.

Про це повідомляють військові аналітики у звіті ISW.
Зокрема, на геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).Ряд російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній у Запорізькій області та сходяться на думці, що це критичний момент на полі бою. Аналітики вважають, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.
Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня президент Володимир Зеленський завив, що перекидання підрозділів Сил оборони України зі східних ділянок фронту на південь, де триває контрнаступ українських сил, може створити ризики втрати Харкова і Дніпра.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив офіційним особам США, що Сили оборони знаходяться "на порозі прориву фронту".
Джерело.
Схожі новини
У ISW пояснили, з чим пов’язане пересування військ РФ на Запоріжжі
Війна з московитами

У ISW пояснили, з чим пов’язане пересування військ РФ на Запоріжжі

Українські захисники досягли «тактично значущого» прогресу у контрнаступі – NYT
Головна / Війна з московитами

Українські захисники досягли «тактично значущого» прогресу у контрнаступі – NYT

ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від російського кордону в Харківській області – ISW
Війна з московитами

ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від російського кордону в Харківській області – ISW

Українські сили на півдні звільнили близько 130 кв. км території - Маляр
Головна / Війна з московитами

Українські сили на півдні звільнили близько 130 кв. км території - Маляр

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня
Головна / Війна з московитами

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору