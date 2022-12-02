У ISW пояснили, з чим пов’язане пересування військ РФ на Запоріжжі

Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Експерти ISW вважають, що відхід може здійснюватися задля зменшення впливу українських ударів на концентрацію російської живої сили та техніки. Фото ілюстративне«Російські війська можуть відводити особовий склад із позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив посилення українських ударів на концентрацію російської живої сили та техніки. Потенційний відхід із Пологів особливо примітний, оскільки населений пункт розташований на критичній розв’язці доріг, і російським військам, ймовірно, буде важче захищати Токмак від потенційних українських операцій без контролю над цим перехрестям. Відхід із критичної позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захищати всю лінію фронту в Запорізькій області та вибирають, де зосередити сили», – йдеться у звіті.Однак також ймовірно, що російські війська переорієнтовують своє угруповання в Запорізькій області та можуть повернути в ці населені пункти військових, зауважують в ISW.Експерти Інститут також нагадують, що російські війська тримають резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра в Херсонській області.