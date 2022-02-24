День Бабака на Харківщині: Тимко ІІІ дав прогноз на весну-2024

Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні .Бабак удвадцяте дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Бабак удвадцяте дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари, повідомила кореспондентка Суспільне Харків."Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Що відомо про День бабака на Харківщині