Мільйонери з областей. ТОП-5 найзаможніших мерів та керівників ОВА

NV з’ясував, хто з очільників облцентрів та областей найгрошовитіший.

Найбагатшим українським мером виявився київський міський голова Віталій Кличко. Проте у рейтингу NV, заснованому на деклараціях очільників облцентрів та ОВА, знайшлось місце і іншим особам.

Редакція склала ТОП-5 мерів великих міст та голів обласних адміністрацій, що мали найбільші грошові статки (з урахуванням їхніх дружин) серед інших своїх колег, згідно з деклараціями за 2022 рік.

Ці статки NV рахував у доларах за таким курсом: 1 долар — це: 38 грн; 0,93 євро; 4 польських злотих.

Номер 1: Віталій Кличко, мер Києва

Найбагатшим серед усіх українських мерів та очільників областей за підсумками 2022 року став мер Києва Віталій Кличко. Його грошові статки налічували $8,9 млн.

Водночас Кличко — щедрий позичальник: він дав у борг своєму братові Володимиру 7,14 млн євро та $200 тис.

Міський голова Києва тримав на банківських рахунках 608,6 тис. євро, $216,6 тис. та 145,3 тис. грн, а у готівці - 59,9 тис. євро, $48,8 тис. та 97,2 тис. грн.

Номер 2: Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА

Один з регіональних «королів нерухомості» Андрій Райкович потрапив і у перелік найзаможніших із $2,48 млн грошових активів. З них $720 тис., 340 тис. євро та 30,4 млн грн він зберігав у готівці, а 9,88 млн грн, 309,7 тис. євро та $110 у банках.

Номер 3: Віктор Шакирзян, в.о. голови Рівного

Віктор Шакирзян, виконувач обов?язків міського голови Рівного та секретар міської ради, мав $1,39 млн грошових активів.

В. о. мера Рівного у 2022-му тримав $529,6 тис., 138,3 тис. євро та 17,5 млн грн у готівці, а також 13,5 тис. грн у банках. Серед грошових активів Шикарзяна також значилось 2,2 млн грн неповернутої поворотної фінансової допомоги, 873 тис. грн заборгованості по договору купівлі-продажу транспортного засобу, 4 тис. заборгованості за договором оренди нерухомого майна. Окрім того, Шикарзян позичив $25 тис. третій особі.

Водночас його дружина мала $148 тис. готівкою та 8,2 тис. грн на картах.

Номер 4: Борис Філатов, мер Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов вказав у декларації-2022 $897,5 тис. грошових активів.

Він тримав у готівці $769 тис. та 430 тис. грн, на картах — 10,4 тис. грн. Його дружина мала $113 тис. готівкою та 8,7 тис. грн на карті.

Номер 5: Роман Клічук, мер Чернівців

Мер Чернівців Роман Клічук задекларував $735,4 тис. грошових активів.

У 2022 році мер Чернівців зберігав у банку 3 млн грн, а у готівці - $183,8 тис., 217,5 тис. євро та 7,8 млн грн. Його дружина на картці тримала 4 тис. грн, а у готівці - $16,5 тис. та 80 тис. грн.

Окрім того, Клічук позичив 527 тис. грн іншому громадянину — Олегу Романюку.