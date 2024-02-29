Індексація не для всіх: як досягти підвищення пенсії на 51%

Про це він сказав у коментарі порталу Мінфін.
Правозахисник зазначає, що українці, які виходили на пенсію у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках, можуть відстояти своє право та підвищити розмір пенсії, але лише через суд. При цьому, зазначає Хомич, у більшості випадків суд у таких питаннях стає на бік позивача та ухвалює рішення на його користь.
Експерт зазначає, що залежно від року виходу на пенсію, розмір виплати за рішенням суду може збільшитися від 19,7% до 51%.
"На 51% можна збільшити пенсію пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Тому що ваша пенсія не індексувалася найдовше - 3 роки. Вийшовши на пенсію у 2021 році можна збільшити виплати на індексацію більш ніж на 40% (14% - збільшення 2022 року, 19,7% - те, що закладалося в 2023, 7,9% поточний показник).Вихідним на пенсію у 2022 році пенсія може бути збільшена на 19,7%.І це без урахування 7,9%, на які збільшиться пенсія у 2024 році", - розповів адвокат.
Крім того, рішенням Конституційного суду українці можуть досягти зняття максимального розміру індексації, який у 2024 році встановлено на рівні 1500 гривень.
"Вже є десятки рішень, коли пенсіонери домагаються виплат. За моїми відчуттями, 2024 року таких справ стане набагато більше", - резюмував Хомич.
У свою чергу адвокат Владислав Зайцев повідомив, що для вирішення проблеми потрібно перш за все звернутися із заявою до ПФУ щодо здійснення перерахунку в результаті індексації.
"Іноді це допомагає, ПФУ визнає свою помилку і робить перерахунок. Якщо ні, то вихід один - звертатися до суду", - каже правозахисник.
Щоб звернутися до суду, потрібно написати позовну заяву, до якої додати:
- паспорт,
- ІПН,
- протоколи про розрахунок пенсії,
- відповідь з ПФУ щодо перерахунку пенсії.
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