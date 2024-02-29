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Індексація не для всіх: як досягти підвищення пенсії на 51%

Актуально / Суспільство 02-бер, 2024, 07:559 prov 0
Адвокат Іван Хомич заявив, що індексація у ручному режимі, яка не проводиться за рішенням Кабміну для деяких категорій громадян або проводиться у неповному обсязі, є несправедливою та порушує закон України №1058.
Про це він сказав у коментарі порталу Мінфін.
Правозахисник зазначає, що українці, які виходили на пенсію у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках, можуть відстояти своє право та підвищити розмір пенсії, але лише через суд. При цьому, зазначає Хомич, у більшості випадків суд у таких питаннях стає на бік позивача та ухвалює рішення на його користь.
Експерт зазначає, що залежно від року виходу на пенсію, розмір виплати за рішенням суду може збільшитися від 19,7% до 51%.
"На 51% можна збільшити пенсію пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Тому що ваша пенсія не індексувалася найдовше - 3 роки. Вийшовши на пенсію у 2021 році можна збільшити виплати на індексацію більш ніж на 40% (14% - збільшення 2022 року, 19,7% - те, що закладалося в 2023, 7,9% поточний показник).Вихідним на пенсію у 2022 році пенсія може бути збільшена на 19,7%.І це без урахування 7,9%, на які збільшиться пенсія у 2024 році", - розповів адвокат.
Крім того, рішенням Конституційного суду українці можуть досягти зняття максимального розміру індексації, який у 2024 році встановлено на рівні 1500 гривень.
"Вже є десятки рішень, коли пенсіонери домагаються виплат. За моїми відчуттями, 2024 року таких справ стане набагато більше", - резюмував Хомич.
У свою чергу адвокат Владислав Зайцев повідомив, що для вирішення проблеми потрібно перш за все звернутися із заявою до ПФУ щодо здійснення перерахунку в результаті індексації.
"Іноді це допомагає, ПФУ визнає свою помилку і робить перерахунок. Якщо ні, то вихід один - звертатися до суду", - каже правозахисник.
Щоб звернутися до суду, потрібно написати позовну заяву, до якої додати:
  • паспорт,
  • ІПН,
  • протоколи про розрахунок пенсії,
  • відповідь з ПФУ щодо перерахунку пенсії.
При цьому необхідно сплатити судовий збір, який на 2024 рік становить 1211,2 грн. за одну позовну вимогу. Однак якщо позивача має підстави для звільнення від сплати збору (ст. 5 Закону України "Про судовий збір"), про це слід зазначити у позовній заяві.
Джерело.
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