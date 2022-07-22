Міноборони та ЗСУ підтримали законопроєкт про доплати для мотивації військових

Міністерство оборони України і Збройні сили України підтримують законопроєкт про встановлення низки доплат і пільг для мотивації військовослужбовців.Про це ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив у коментарі Укрінформу і надав відповідні листи.“Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються”, – йдеться в листі від МОУ.Зазначається, що зауваження та пропозиції до документа технічні.Водночас у листі від головнокомандувача ЗСУ підкреслюється, що законопроєкт “підтримується Збройними силами України без зауважень”.Як повідомляв Укрінформ, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби” (№11012), який передбачає низку доплат і пільг для військових.Зокрема, законопроєктом пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за танк планується передбачити виплату в розмірі 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ – 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему – 30-100 тисяч гривень, інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – 10-30 тисяч гривень, ЗРК – 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи засобів ППО – 200-370 тисяч гривень, засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 тисяч гривень, засіб РЕБ – 30-150 тисяч гривень, БПЛА розвідувального типу – 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу – 30-100 тисяч гривень, крилату та балістичну ракету – 100 тисяч гривень, військовий літак – 500 тисяч гривень, військовий гвинтокрил – 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження – 30 тисяч гривень, військовий корабель – 300-500 тисяч гривень, засоби РЕР – 30-100 тисяч гривень.Також планується передбачити одноразову грошову виплату військовим, які після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану: солдатам – 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень, офіцерам – 200 тисяч гривень. Водночас для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоров?я, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.Ініціатор законопроєкту, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко (парламентська фракція “Голос”) запевнив, що профінансувати з державного бюджету реалізацію законопроєкту про встановлення додаткових мотиваційних виплат і пільг для військовослужбовців цілком реально.Нагадаємо, як повідомляла раніше група “ІС”, ЗМІ розповіли про особливу мотивацію частини бійців ЗСУ.