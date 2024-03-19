В Україні планують відкрити десятки центрів рекрутингу до ЗСУ: як працюватимуть і на яких фахівців найбільший запит

У I півріччі 2024 року у низці обласних центрів та великих містах України планують відкрити 27 центрів рекрутингу української армії. Вони працюватимуть як консультативно-інформаційні офіси, які, за необхідності, здійснюватимуть супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України. На сьогодні в Україні діє вже два такі центри: у Львові та Запоріжжі.
Уповноважений оборонного відомства з питань рекрутингу Олексій Бежевець пояснив, що в них можна отримати відповіді на прості запитання щодо наявних частин, посад, місць несення служби, врахування досвіду, фаху та стану здоров'я кандидата тощо. За його словами, процес – максимально прозорий і зрозумілий. Географія розширюватиметься.
Зокрема, центр рекрутингу у Запоріжжі сьогодні пропонує низку вакансій у більш ніж пів десятка формувань: ТРО, Нацгвардія, Морська піхота та ін. Найбільший запит наразі існує на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій.
Функція співробітників центрів – суто комунікативна, вони цивільні й не можуть видавати повістки, пояснили в Міноборони. Основна мета рекрутингових центрів – донести до українців інформацію про важливість долучення до лав ЗСУ та відповісти на всі запитання, що можуть цікавити та зупиняти кандидатів.
"Рекрутинг – це найперше про добровільне долучення до захисту батьківщини. Це перша вхідна точка між громадянином і ЗСУ", – додав Бежевець.
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