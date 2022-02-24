В Україну вдалося повернути ще дев’ять дітей — омбудсмен

У п’ятницю, 22 березня, вдалося повернути ще 9 українських дітей. Четверо з них повернулися з тимчасово окупованих територій, ще п’ятеро — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
“Сьогодні ми вже зустріли 3-річних сестричок, 6-річного хлопчика та 10-річну дівчинку з дитбудинків, щодо повернення яких зверталися опікуни та родичі до нашого Офісу. Також наш Офіс допоміг возз’єднатися мамі з 12-річною донькою. Всі вони вже на території України”, — написав Лубінець у Телеграм.Інші четверо дітей, за його словами, повернулися з ТОТ трохи раніше. Вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, розповіли, що дехто був вимушений відвідувати російську школу. Також одна з повернутих дівчаток з інвалідністю не могла отримувати повноцінний медичний догляд, тож нині на підконтрольній Україні території нарешті отримає належну допомогу, відзначив омбудсмен.
Лубінець додав, що спільна робота з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар приносить хороші результати — діти повертаються на рідну землю.
Омбудсмен заявив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали українські діти, аби злочинці та ті, хто віддає злочинні накази, були справедливо покарані.
У січні Лубінець актуалізував цифри щодо депортованих і повернених дітей. Ідентифікацію про те, що дитину справді депортували росіяни, в офісі омбудсмена мають 19 546 дітей — така сама цифра називалась і за 2 місяці до того.
Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого рф депортувала на свою територію.
Нагадаємо, у березні з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей на підконтрольну Україні територію виїхали ще три родини з дітьми.
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