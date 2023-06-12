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З російської неволі повернулися 95 українських захисників

Головна / Війна з московитами 12-чер, 2023, 07:429 prov 4
У неділю, 11 червня, з ворожої неволі повернулося ще 95 українських оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 
Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. 
Усі звільнені цього разу - чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта - рядовий та сержантський склад.  
Зокрема вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у пвк "вагнер" та підрозділу "ахмат". 
Завдяки взаємодії представників Сил безпеки та оборони, уряду та команди Офісу Президента цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя (у тому числі "Азовсталі") та острова "Зміїний". Додому їдуть полонені з ЧАЕС.
27 оборонців захищали донецький напрямок (з них п?ятеро з-під міста Бахмут). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.
Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Тобто, Україна повертає також тих захисників, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені. 
З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у"вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.
Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням стану здоров?я. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.
Джерело.
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