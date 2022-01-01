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ДБР викрило на Тернопільщині посадовців ДСНС, через зловживання яких бюджет втратив понад 1 млн грн

Новини регіону / Тернопільська область 27-бер, 2024, 10:029 prov 0
Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру начальнику пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та його спільниці — фахівчині із ресурсного забезпечення.
Встановлено, що посадовці в обхід встановлених процедур та без торгів на сайті Prozorro закупили устаткування на потреби частини за завищеними цінами.
У приватного підприємця вони придбали продукцію на 2,6 млн грн, хоча її ринкова вартість була нижчою на понад 1 млн грн.
Крім того, підприємець затягнув строки постачання, але начальник загону ДСНС підробив видаткову накладу про нібито отримання устаткування у визначений термін. Це дозволило переказати гроші підприємцю ще до постачання обладнання в частину.
Начальнику пожежно-рятувального загону та фахівчині із ресурсного забезпечення повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України), начальнику – ще й у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Також вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.
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