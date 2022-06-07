Жителі Рівненщини донатили на дрони, а потрапили на шахрая

Від протиправних дій 25-річного жителя Сарн постраждали 13 громадян, які хотіли допомогти захисникам. Кожен із них переказав орієнтовно по 500 гривень.Поліцейські встановили, що в одній із місцевих груп у соціальній мережі було опубліковано допис про збір коштів для покупки FPV-дронів для бійців. У повідомленні автор вказав номер банківської карти.Однак 25-річний сарненчанин, зареєструвавшись у соціальній мережі під псевдонімом, у коментарях вказав номер іще однієї банківської карти — особистої.Відтак, кожен із 13 громадян перерахував кошти в сумі від 500 до 550 гривень для захисників на нову карту. Таким чином чоловік збагатився на майже сім тисяч гривень, якими розпорядився на власний розсуд. Для потреб захисників він нічого так і не придбав.Слідчі повідомили 25-річному зловмиснику про підозру у вчиненні шахрайств за ч.2 ст. 190 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють інших жертв від протиправних дій сарненчанина.Правоохоронці застерігають громадян: донатьте лише на перевірені збори та ретельно перевіряйте про них інформацію.