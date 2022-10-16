Рівне:

Створення та просування сайтів

Шахрай, який виманив у рівнянки 50 тисяч гривень, перебуватиме під вартою

Рівненська область / Новини регіону 16-окт, 2022, 09:459 prov 0
Аферист «працював» за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулося вчора, 14 жовтня. 
Нагадаємо, викрили 41-річного зловмисника, який наразі проживає у Львові, оперативники 12 жовтня. При ньому вилучили 23600 гривень.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 190 КК України.
Вчора суд обрав 41-річному підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 49 620 гривень.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
Схожі новини
У Вараші підозрюваного в умисному вбивстві взяли під варту
Рівненська область / Новини регіону

У Вараші підозрюваного в умисному вбивстві взяли під варту

У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч
Рівненська область / Кримінал

У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч

Під варту без права внесення застави – підозрюваному у вбивстві 18-річної дівчини у Бердичівському районі обрали запобіжний захід
Новини регіону / Житомирська область

Під варту без права внесення застави – підозрюваному у вбивстві 18-річної дівчини у Бердичівському районі обрали запобіжний захід

Рівнянину, який викрадав скриньки із пожертвами, обрали запобіжний захід
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

Рівнянину, який викрадав скриньки із пожертвами, обрали запобіжний захід

Порушив домашній арешт та скоїв грабіж: у Сарнах затримали місцевого жителя під час скоєння чергового злочину
Рівненська область / Новини регіону

Порушив домашній арешт та скоїв грабіж: у Сарнах затримали місцевого жителя під час скоєння чергового злочину

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору