Шахрай, який виманив у рівнянки 50 тисяч гривень, перебуватиме під вартою

Нагадаємо, викрили 41-річного зловмисника, який наразі проживає у Львові, оперативники 12 жовтня. При ньому вилучили 23600 гривень.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 190 КК України.Вчора суд обрав 41-річному підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 49 620 гривень.