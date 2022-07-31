Порушив домашній арешт та скоїв грабіж: у Сарнах затримали місцевого жителя під час скоєння чергового злочину

Учора, 29 липня, близько 16 години до поліції надійшло повідомлення 46-річного сарненчанина, що він затримав невідомого, який намагався викрасти із магазину алкогольні напої.
Слідчо-оперативна група Сарненського районного відділу поліції встановила, що зловмисник взяв із прилавку дві пляшки слабоалкогольного напою, а коли продавці сказали заплатити, почав ображати їх нецензурною лайкою, а потому — втік. Наздогнав зловмисника та передав його поліцейським власник магазину.
Слідчі затримали 24-річного жителя Сарн у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Відомо, що молодик наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом за шахрайство. У соціальній мережі він створив фейкову сторінку, на якій публікував оголошення про терміновий збір коштів на лікування онкохворих дітей — матеріали провадження скеровано на розгляд суду. Відтак, у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, вирішується питання про повідомлення сарненчанину про підозру за частиною 4 статті 186 КК України та обрання йому запобіжного заходу. Тепер зловмисник може потрапити у СІЗО — слідчі Сарненського РВ підготували клопотання про тримання під вартою.
Поліція Рівненської області.