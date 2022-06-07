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ДБР повідомило про підозру прикордонниці, яка за 9 тис. доларів США обіцяла переправити військовозобов’язаного за кордон

Новини регіону / Львівська область 02-кві, 2024, 10:249 prov 0
Працівники ДБР у співпраці з Держприкордонслужбою затримали на Львівщині правоохоронницю, яка обіцяла за гроші переправити через кордон чоловіка призовного віку.
Встановлено, що до службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.
Жінка повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9 тис. доларів США вона зможе «допомогти» організувати його переправлення.
Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 особи, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.
Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання 9 тис. доларів США фігурантку затримали правоохоронці. Кошти вилучені.
Військовослужбовиці повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваній запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Джерело.


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