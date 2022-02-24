Естонія знайшла мільйон снарядів для України, - Ханно Певкур

Естонія знайшла, де можна закупити мільйон снарядів і ракет для української армії. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Міністр оборони країни зазначив, що їх вартість від 2 до 3 мільярдів євро. Закупівля снарядів відбудеться, якщо союзники виділять на них кошти.
"Пропозиції, про які ми знаємо у світі, охоплюють усі калібри, які потрібні Україні. Це і 122-мм ракети для "Градів", і 122-мм артилерійські снаряди для Д-30, і 152-мм та 155-мм снаряди. Є з чого вибирати", — заявив Певкур.
При цьому він додав, що рф також шукає можливість закупити снаряди для своєї армії, зокрема, через Білорусь. Тому зараз у світі почалася "гонка озброєнь".
Ці боєприпаси можна купити як в Європі, так і поза її межами. Однак він не назвав конкретних продавців, вказавши, що вони не бажають бути відомими. Міністр оборони Естонії також підкреслив, що росія так само шукає можливість закупити снаряди для своєї армії, зокрема, через Білорусь.
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