Україна святкує Великдень: важливі заборони та народні прикмети на цей день

Великдень 2024: історія свята

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами.

Не можна сумувати, сваритися, лихословити та злитися.

Заборонено ворожити та вдаватися до інших ритуалів.

Не рекомендується лінуватися, пліткувати та ображатися.

Не можна святкувати весілля та вінчатися.

Потрібно відкласти всю важку роботу на інший день.

Якщо ясно світитиме сонце, то чекайте на хороший врожай.

Якщо на небі буде багато зірок, то кури знесуть достатньо яєць.

Грім – до рясного врожаю льону.

Дощ – до такої ж погоди протягом місяця.

Якщо надворі буде холодно, то тепло ще не скоро прийде.

Цієї неділі, 5 травня, православні християни та греко-католики святкують Великдень. Сьогодні люди збираються у сімейному колі, йдуть та церкви та накривають великий стіл, щоб усім разом зустріти світле свято.За традицією, спершу кожен член родини куштує паску, а потім усі починають битися великодніми яйцями, щоб визначити, хто сильніший.Великдень – одне з найважливіших церковних свят, дата якого змінюється щороку. Сьогодні згадується, як Ісус Христос воскрес після того, як його розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Сталося це на третій день після смерті. Першими, хто дізнався про воскресіння, були Марія Магдалина, Соломія та мати Якова. Жінки прийшли до гробу, щоб змастити тіло Господнє миром, але нікого не побачили. Згодом новину їм розказав ангел.Народні прикмети