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На Буковині ДБР затримало правоохоронця, який нелегально проводив чоловіків до Румунії

Новини регіону / Чернівецька область 19-вер, 2024, 08:369 prov 0
Працівники ДБР затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією.
Починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією.
Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи.
15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.
Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Джерело.
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