На Буковині ДБР затримало правоохоронця, який нелегально проводив чоловіків до Румунії

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією.Починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією.Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи.15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.