На Закарпатті колишній правоохоронець переправляв чоловіків за кордон: ДБР затримало злочинну групу

У Закарпатській області працівники ДБР заблокували ще один канал незаконного переправлення чоловіків за кордон, який організував колишній правоохоронець.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Організував схему колишній правоохоронець, який через свої зв’язки у держструктурах домовлявся про безперешкодний перетин кордону на тому чи іншому пункті пропуску.
До злочинної діяльності фігурант залучив ще двох осіб, один з яких шукав охочих виїхати з України, а інший – здійснював перевезення "клієнтів" через кордон. Ціна перетину кордону складала 7 тисяч доларів США для однієї людини", - йдеться у повідомленні.
ДБР разом з поліцією вдалося затримати трьох учасників схеми під час спроби переправити до Угорщини мешканця Закарпаття. Його намагалися заховати у спальному відділенні вантажівки, яке розташоване за сидіннями водія.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Також готуються клопотання про обрання запобіжних заходів затриманим.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох фігурантів вбивства жителів селища Хотімля Чугуївського району. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.