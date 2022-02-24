Із заморожених активів РФ. США приєднаються до запланованого для України пакета в 50 млрд дол — Bloomberg

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg. «США сказали Європейському Союзу, що додадуть 20 млрд дол до великого пакету допомоги Україні, ініційованого „Групою семи“, якщо ЄС внесе зміни до свого санкційного режиму, зробивши його більш передбачуваним», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що навіть у разі відмови або неспроможності ЄС змінити свій санкційний режим, «Штати все одно приєднаються до запланованого пакету допомоги в 50 млрд дол, але меншим внеском».

«США та ЄС спершу погодилися, що кожен виділить подібну суму приблизно у 20 млрд дол, поки Вашингтон не почав вимагати від Європи більш тривалого санкційного режиму, аби гарантувати дохід від заморожених активів, оскільки зараз продовження санкцій потребує одностайного схвалення раз на пів року», — йдеться в матеріалі.

Агентство додає, що ЄС уже працює над оновленням свого санкційного режиму, аби дозволити, щоб рішення про продовження замороження коштів приймалося раз на 36 місяців, як вимагають Штати. «ЄС також запропонував виділити із власного колективного бюджету 35 млрд євро, якщо США не долучаться до позики», — йдеться в повідомленні.

Утім Німеччина, Франція та Італія виступили проти збільшення внеску ЄС, а Угорщина взагалі запропонувала відкласти усі рішення стосовно заморожених російських активів до президентських виборів у США. «Очікується, що остаточні пропозиції держав „Групи семи“ мають бути зроблені під час міністерської зустрічі 25 жовтня», — зауважує Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що західні союзники України кілька місяців обговорювали, як використати прибуток від близько 280 млрд доларів заморожених активів російського центробанку, більша частина з яких перебуває в Європі. Надходження від активів оцінюються в суму від 3 до 5 млрд євро на рік, писало агентство Bloomberg.

Наприкінці травня міністр фінансів США Джанет Єллен не виключила, щокраїни G7 можуть надати Україні багатомільярдний кредиті використовувати відсотки, отримані від 300 млрд доларів заморожених російських державних активів.

На початку червня помічник глави Мінфіну США з міжнародних фінансів Брент Нейман говорив, що Вашингтон разом із партнерами по G7 досягаєпрогресу в питанні надання Україні допомогиза рахунок прибутку від російських активів.