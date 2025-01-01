Євросоюз має знайти найбільш креативний шлях для використання заморожених активів РФ - фон дер Ляєн

«Надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжили заморожування російських активів. Ми зараз можемо надалі думати, як знайти найбільш креативний шлях для використання цих активів, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу. Ми маємо показати Кремлю: що довше війна триватиме, то вищою буде її ціна для Росії», - наголосила фон дер Ляєн.

Євросоюз має знайти креативний шлях для використання заморожених російських активів та посилити санкції проти РФ, щоб Кремль переконався, - що довше триватиме його агресивна війна проти України, то вищою буде ціна цієї війни для нього.Про це у вівторок у Брюсселі під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.«Ніхто не хоче миру більше, ніж люди в Україні. Але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру, якого вони прагнуть. Це надання Україні військової та фінансової сили, і, в той же час, продовження максимального тиску проти Росії», - зазначила фон дер Ляєн.Вона зауважила, що санкції ЄС завдають чутливого удару по російській економіці, яка стикається із високою інфляцією та рекордною відсотковою ставкою. Наразі ЄС готує 16 пакет санкцій проти Росії, та продовжує зусилля з відмови від російського викопного пального.Як вже повідомлялося, у понеділок під час неформального саміту ЄС у Брюсселі, головним питанням якого було зміцнення європейської оборони, лідери країн ЄС підтвердили тверду підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.