У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному

Вперше засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

У Брюсселі сьогодні, 12 лютого, розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Учасники обговорять, зокрема, поточні військові потреби держави. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.«Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників», – зазначив глава відомства.Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.На порядку денному:Також учасники планують обговорити такі довгострокові рішення:Окрім «Рамштайну», цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України: засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.