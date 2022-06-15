У новій зустрічі формату «Рамштайн» візьмуть участь близько 50 країн – США

Нове засідання формату «Рамштайн», Контактної групи допомоги обороні України, яке відбудеться 15 червня, збере представників оборонних відомств понад 50 держав.
Про це заявила представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє УНІАН.
Сміт зазначила, що завдання групи - забезпечити підтримку Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення росії.
«У середу США організують засідання Контактної групи допомоги обороні України, яка збере разом представників близько 50 країн, які зараз забезпечують підтримку Україні» - сказала вона.
Так, група обговорить ситуацію на місцях бойових дій в Україні, також країни обговорять, яка додаткова військова допомога може бути ними надана для ЗСУ в ближній і середній перспективі. Крім цього, учасники зустрічі обговорять, що робити в більш довгостроковій перспективі, щоб забезпечити перемогу України в цій війні.