Країни "Групи семи" (G7) домовилися пов’язати подальші посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів.
Джерело: заява за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" у Мюнхені, яка є в розпорядженні "Європейської правди"
Деталі: На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулися переговори "Групи семи" на рівні міністрів закордонних справ, частина яких пройшла за участі українського міністра Андрія Сибіги. За підсумками зустрічі міністри узгодили спільне рішення.
Дослівно заява: "Будь-які нові, додаткові санкції після лютого (2025 року) мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі".
Деталі: Також члени G7 підтвердили "непохитну підтримку України" у захисті її територіальної цілісності.
Рішення G7 узгоджуються консенсусом, отже, за цю позицію голосували і США.
Члени G7 у документі висловили задоволення діалогом із Сибігою, і нагадали про внесок держав-членів G7 у підтримку України, у тому числі через запровадження санкцій та використання доходів від заморожених російських суверенних активів.