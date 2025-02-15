Рівне:

Військовий юрист

Країни "Групи семи" (G7) домовилися пов’язати подальші посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів.

Головна / Війна з московитами 16-лют, 2025, 10:109 prov 0
Країни "Групи семи" (G7) домовилися пов’язати подальші посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів.
Джерело: заява за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" у Мюнхені, яка є в розпорядженні "Європейської правди"
Деталі: На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулися переговори "Групи семи" на рівні міністрів закордонних справ, частина яких пройшла за участі українського міністра Андрія Сибіги. За підсумками зустрічі міністри узгодили спільне рішення.
Дослівно заява: "Будь-які нові, додаткові санкції після лютого (2025 року) мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі".
Деталі: Також члени G7 підтвердили "непохитну підтримку України" у захисті її територіальної цілісності.
Рішення G7 узгоджуються консенсусом, отже, за цю позицію голосували і США.
Члени G7 у документі висловили задоволення діалогом із Сибігою, і нагадали про внесок держав-членів G7 у підтримку України, у тому числі через запровадження санкцій та використання доходів від заморожених російських суверенних активів.
Схожі новини
В ЄС у середу обговорять нові санкції проти РФ, в тому числі ембарго на енергоносії – ЗМІ
Війна з московитами / Україна і світ

В ЄС у середу обговорять нові санкції проти РФ, в тому числі ембарго на енергоносії – ЗМІ

Євросоюз сьогодні ухвалить новий пакет санкцій проти РФ, тема миротворців передчасна - Каллас
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

Євросоюз сьогодні ухвалить новий пакет санкцій проти РФ, тема миротворців передчасна - Каллас

Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні
Війна з московитами / Україна і світ

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Україна здобула чергову перемогу на теренах Організації Об’єднаних Націй.
Війна з московитами / Україна і світ

Україна здобула чергову перемогу на теренах Організації Об’єднаних Націй.

Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору