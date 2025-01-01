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Військовий юрист

Трамп заявив, що США виділили $350 млрд на допомогу Україні. У Пентагоні спростували

Війна з московитами 23-лют, 2025, 09:489 prov 0
У Міністерстві оборони США спростували заяву президента Дональда Трампа про те, що Вашингтон виділив 350 мільярдів доларів на допомогу Україні. Реальна сума виявилася в рази меншою.
Про це пише «Голосу Америки» повідомили в Пентагоні.
Так, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів.
З них Пентагон надіслав Україні військової допомоги на суму 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.
Як зазначає «Голос Америки», близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти спрямували безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.
Джерело.
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