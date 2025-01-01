Як світ реагує на скандал в Білому домі

У п'ятницю ввечері весь світ спостерігав у прямому ефірі за безпрецедентно емоційною зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За визнанням співробітників протокольної служби та журналістів пулу Білого дому, такого у цих стінах вони ще ніколи не бачили.

Під кінець зустрічі Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс після публічної суперечки на підвищених тонах назвали Зеленського невдячним і, як повідомляє CBS, попросили негайно залишити Білий дім.

"Таку сцену неможливо було уявити у Білому домі", — сказав один із журналістів, виходячи з Овального кабінету.

Як відреагували в Україні та світі на цю нечувану за мірками дипломатії зустріч?

Європа - за Україну

Європейські лідери, які відреагували на зустріч на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, одностайно підтримали Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер після суперечки між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським висловив "непохитну підтримку Україні".

Представники Стармера наголосили, що він уже провів телефонні розмови з обома президентами.

"(Стармер) зберігає непохитну підтримку України і робить все можливе, щоб знайти шлях до міцного світу, заснованого на суверенітеті та безпеці України", - зазначили у пресслужба британського прем'єра.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц: "Ніхто не хоче миру сильніше за громадян України. Тому ми всі разом шукаємо шлях до надійного та справедливого світу. Україна може покластися на Німеччину та Європу".

Ймовірний наступник Шольца на посаді голови німецького уряду Фрідріх Мерц також підтримав Зеленського.

"Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", – зазначив політик.

Він заявив, що Німеччина – "разом з Україною і в добрі часи, і в часи випробувань".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на тому, що Захід має бути "одностайним".

"Будь-який розлад Заходу робить усіх нас слабшим і служить тим, хто хотів би побачити кінець нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а самих її основоположних принципів і насамперед свободи. Розбіжності не йдуть на користь нікому. Що потрібно — це негайне проведення саміту за участю США, країн Європи та їхніх союзників, щоб чесно обговорити, як ми маємо намір відповісти на серйозні виклики сьогоднішнього дня, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, і на ті, які чекають на нас у майбутньому. З такою пропозицією Італія має намір звернутися до своїх партнерів найближчим часом", - заявила вона.

Глава МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен: "Для України це удар нижче пояса. Для жорстких дискусій має бути місце навіть між друзями. Але коли це відбувається ось так, перед камерами переможцем виходить лише один. Той, хто сидить у Кремлі".

"Ви не одні", - заявив, звертаючись до України, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Франції Еммануель Макрон, який знаходиться в Португалії, нагадав, що Росія — агресор, а українці — люди, які постраждали від неї.

"Ми повинні поважати тих, хто боровся з самого початку", - сказав він.

Зеленський та Макрон поговорили телефоном після того, як український президент залишив Білий дім, але подробиці розмови невідомі.

"Україна, Іспанія з тобою", — написав у соцмережі Х глава уряду Іспанії Педро Санчес кількома мовами, включаючи українську.

"Правда проста. Росія вторглася до України. Росія агресор. Україна захищає свою свободу і нашу. Ми підтримуємо Україну", — заявила президент Молдови Майя Санду.

"Україна – це Європа! Ми стоїмо з Україною. Ми посилимо свою підтримку України, що вони могли відбиватися від агресора", — написала в соцмережах голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас.

Але вона зробила і більш далекосяжний висновок: "Сьогодні стало ясно, що вільному світу потрібен новий лідер. Нам, європейцям, потрібно буде прийняти цей виклик".

Із заявами на підтримку Зеленського та України виступили також Канада, Австралія, Нідерланди, Чехія, Латвія, Литва, Естонія.

Єдиним європейським лідером, який виступив на противагу, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "Сильні люди творять мир, слабкі — війну. Сьогодні президент Дональд Трамп хоробро виступав за мир. Навіть якщо це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте!".

Реакція в Україні

Українські ЗМІ одними з перших повідомили, що Зеленський залишив Білий дім достроково, а переговори закінчились провалом.

Але в більшості українські політики звинувачують у цьому не свого президента, і навпаки висловлюють йому підтримку. Пости на підтримку Зеленського написали майже всі члени уряду і представники його команди.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук після зустрічі в Білому домі написав англійською в X: "Повна підтримка президенту (…) НІХТО не має права забувати, що у цій війні Росія — агресор, а Україна — жертва агресії!!!".

Прем'єр-міністр країни Дмитро Шмигаль зазначив: "Президент правий. Мир без гарантій неможливий".

Глава офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі: "Підтримую президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко: "Сильна та незламна позиція лідера України. Повага та підтримка Президенту! Ми боремося за свою державу вже 11 років. Не здалися три роки тому, коли нашу стійкість оцінювали у три дні. Не відступимо й зараз".

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що "українська армія підтримує президента".

"Збройні Сили – з Україною, з народом, із Верховним головнокомандувачем. Наша сила єдність", — написав він.

Голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Зеленський "має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним".

"Він виступає за Україну та за ціль досягти справедливого і міцного миру. Ми завжди були і будемо вдячні Америці за її підтримку".

З критикою дій Зеленського в Білому дому найбільш гостро серед українських політиків виступив депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На його думку, Зеленський під час публічної суперечки з Трампом керувався "власним его", а не інтересами України.

"Прям сьогодні Зеленський поставив під ризик мільйони людей. І це безумство", - зазначив парламентар у своєму Телеграм-каналі.

Росія - у захваті

У Москві представники російської влади із захопленням сприйняли жорсткий прийом, наданий Трампом та Венсом президентові України.

"Думаю, найбільша брехня Зеленського за всю його брехню — заява у Білому домі про те, що київський режим 2022 року залишився на самоті, без підтримки. Як Трамп і Венс стрималися і не вмазали цьому подонку — диво витримки", — написала в телеграмі офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав Зеленського "нахабною свинею", яка отримала "належний ляпас в Овальному кабінеті".

Кирило Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій та член російської делегації на російсько-американських переговорах, що відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії, заявив лише, що протистояння Трампа та Зеленського стало "історичним".