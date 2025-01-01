20 квітня християни східного та західного обрядів святкують Великдень

Великодні прикмети

Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то до в її дім постукає удача

Добрий знак, коли в ніч на Великдень насниться померлий родич. Це провісник того, що в цьому році сім’я буде здорова

Якщо в перший день Великодня погода погана, то врожай цього року буде хорошим

На другий день свята ясна погода – літо буде дощове

У великодню ніч ясне зоряне небо – чекайте заморозків

На Великдень небо похмуре – літо не буде теплим

Великодні звичаї

Щоб захистити дитину від пристріту і негараздів, протягом всього великоднього тижня, починаючи з неділі, мати давала дитині натщесерце шматочок освяченої паски.

Щоб протягом року в родині був мир і лад, першу пасхальну трапезу в неділю необхідно починати з сім’єю в повному складі. Обов’язково кожен член сім’ї повинен з’їсти шматочок освяченої паски і шматочок освяченого яйця.

На Великдень треба обов’язково подати милостиню жебракові, якщо хочете в поточному році забезпечити фінансову стабільність.

Щоб урожай цього року не постраждав від злив, наші предки закопували в землю шкаралупу крашанок

Великодні заборони

На Великдень не можна займатися домашньою роботою – з клопотами піде щастя

Освячені продукти не можна викидати, їх потрібно з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним

Гріх проливати кров тварин протягом Світлого тижня

У неділю, 20 квітня, Великдень або Воскресіння Христове одночасно відзначають християни східного та західного обрядів.Великдень вважається найголовнішим християнським святом усього богослужебного року.За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.Святкування Великодня не обмежується одним днем. Після Воскресіння Христового починається Світла седмиця – тиждень, протягом якого церква закликає зберігати в серці великодню радість. У цей період не дотримуються посту, адже триває святкування, натомість люди відвідують одне одного, вітають друзів і рідних зі святом, обмінюються подарунками та не відмовляють у допомозі тим, хто цього потребує.Очільник Кремля Володимир Путін оголосив так зване “великоднє перемир’я” і пообіцяв, що російські окупанти тимчасово припинять всі бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Росії Володимира Путіна щодо тимчасового призупинення бойових дій з 19 до 21 квітня.

За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів стали жертвами вбивств або катувань з боку російських окупантів. 620 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські.

Увечері 19 квітня, після того, як Путін оголосив про так зване “великоднє перемир’я”, російські війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявив, що так зване “великоднє перемир’я” Росії не поширюється на Курську та Бєлгородську області РФ, а також що обстріли на деяких інших фронтових напрямках не припинилися.