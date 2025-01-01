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20 квітня християни східного та західного обрядів святкують Великдень

Головна / Україна і світ / Суспільство 20-кві, 2025, 08:289 prov 609
У неділю, 20 квітня, Великдень або Воскресіння Христове одночасно відзначають християни східного та західного обрядів.
Великдень вважається найголовнішим християнським святом усього богослужебного року.
За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.
Святкування Великодня не обмежується одним днем. Після Воскресіння Христового починається Світла седмиця – тиждень, протягом якого церква закликає зберігати в серці великодню радість. У цей період не дотримуються посту, адже триває святкування, натомість люди відвідують одне одного, вітають друзів і рідних зі святом, обмінюються подарунками та не відмовляють у допомозі тим, хто цього потребує.

Великодні прикмети

  • Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то до в її дім постукає удача
  • Добрий знак, коли в ніч на Великдень насниться померлий родич. Це провісник того, що в цьому році сім’я буде здорова
  • Якщо в перший день Великодня погода погана, то врожай цього року буде хорошим
  • На другий день свята ясна погода – літо буде дощове
  • У великодню ніч ясне зоряне небо – чекайте заморозків
  • На Великдень небо похмуре – літо не буде теплим

Великодні звичаї

  • Щоб захистити дитину від пристріту і негараздів, протягом всього великоднього тижня, починаючи з неділі, мати давала дитині натщесерце шматочок освяченої паски.
  • Щоб протягом року в родині був мир і лад, першу пасхальну трапезу в неділю необхідно починати з сім’єю в повному складі. Обов’язково кожен член сім’ї повинен з’їсти шматочок освяченої паски і шматочок освяченого яйця.
  • На Великдень треба обов’язково подати милостиню жебракові, якщо хочете в поточному році забезпечити фінансову стабільність.
  • Щоб урожай цього року не постраждав від злив, наші предки закопували в землю шкаралупу крашанок

Великодні заборони

  • На Великдень не можна займатися домашньою роботою – з клопотами піде щастя
  • Освячені продукти не можна викидати, їх потрібно з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним
  • Гріх проливати кров тварин протягом Світлого тижня
Очільник Кремля Володимир Путін оголосив так зване “великоднє перемир’я” і пообіцяв, що російські окупанти тимчасово припинять всі бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Росії Володимира Путіна щодо тимчасового призупинення бойових дій з 19 до 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявив, що так зване “великоднє перемир’я” Росії не поширюється на Курську та Бєлгородську області РФ, а також що обстріли на деяких інших фронтових напрямках не припинилися.
  • За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів стали жертвами вбивств або катувань з боку російських окупантів. 620 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські.
  • Увечері 19 квітня, після того, як Путін оголосив про так зване “великоднє перемир’я”, російські війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області.
Джерело.
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