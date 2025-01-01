20 квітня християни східного та західного обрядів святкують Великдень

Великдень вважається найголовнішим християнським святом усього богослужебного року.
За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.
Святкування Великодня не обмежується одним днем. Після Воскресіння Христового починається Світла седмиця – тиждень, протягом якого церква закликає зберігати в серці великодню радість. У цей період не дотримуються посту, адже триває святкування, натомість люди відвідують одне одного, вітають друзів і рідних зі святом, обмінюються подарунками та не відмовляють у допомозі тим, хто цього потребує.
Великодні прикмети
- Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то до в її дім постукає удача
- Добрий знак, коли в ніч на Великдень насниться померлий родич. Це провісник того, що в цьому році сім’я буде здорова
- Якщо в перший день Великодня погода погана, то врожай цього року буде хорошим
- На другий день свята ясна погода – літо буде дощове
- У великодню ніч ясне зоряне небо – чекайте заморозків
- На Великдень небо похмуре – літо не буде теплим
Великодні звичаї
- Щоб захистити дитину від пристріту і негараздів, протягом всього великоднього тижня, починаючи з неділі, мати давала дитині натщесерце шматочок освяченої паски.
- Щоб протягом року в родині був мир і лад, першу пасхальну трапезу в неділю необхідно починати з сім’єю в повному складі. Обов’язково кожен член сім’ї повинен з’їсти шматочок освяченої паски і шматочок освяченого яйця.
- На Великдень треба обов’язково подати милостиню жебракові, якщо хочете в поточному році забезпечити фінансову стабільність.
- Щоб урожай цього року не постраждав від злив, наші предки закопували в землю шкаралупу крашанок
Великодні заборони
- На Великдень не можна займатися домашньою роботою – з клопотами піде щастя
- Освячені продукти не можна викидати, їх потрібно з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним
- Гріх проливати кров тварин протягом Світлого тижня
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Росії Володимира Путіна щодо тимчасового призупинення бойових дій з 19 до 21 квітня.Президент Володимир Зеленський, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, заявив, що так зване “великоднє перемир’я” Росії не поширюється на Курську та Бєлгородську області РФ, а також що обстріли на деяких інших фронтових напрямках не припинилися.
- За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів стали жертвами вбивств або катувань з боку російських окупантів. 620 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські.
- Увечері 19 квітня, після того, як Путін оголосив про так зване “великоднє перемир’я”, російські війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області.