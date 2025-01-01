Україна готова «якнайшвидше» переходити до припинення вогню, за добу збито два російських літаки – Зеленський

За добу українські військові збили два російських літаки, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
«Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об?єктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади», – розповів глава держави.
Також Зеленський запевнив, що Україна готова «якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб».
«Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли», – зазначив він.
Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що біля російського порту Новоросійськ 2 травня українські надводні безпілотники з авіаційними ракетами Р-73 уразили винищувач Су-30 ЗС РФ. Українські військові відзначили, що це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
Ураження російського військового літака підтвердили російські провоєнні телеграм-канали. За даними Fighterbomber, екіпажу Су-30 удалося врятуватися після катапультування – пілотів підібрав російський цивільний суховантаж, це бачили за допомогою інших дронів українські військові, але заважати порятунку льотчиків не стали.
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