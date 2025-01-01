Допомагав уникнути мобілізації: ексначальнику ТЦК на Рівненщині повідомлено про підозру

Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби, повідомляє відомство.Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб.Наразі фігурант звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.Нагадаємо, у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП було викрито на побитті підлеглого биткою. У колишнього начальника районного ТЦК також виявили наркотики. Ця справа вже перебуває на розгляді в суді:Керівник обласного ТЦК також підозрюється у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, зокрема в умисному сприянні ухиленню громадян від мобілізації під час воєнного стану.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.