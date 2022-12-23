Суд взяв під варту підозрюваних у торгівлі гуманітарною допомогою

За принципової позиції прокурорів Рівненської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід підозрюваним у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб і під час воєнного стану, а також збуту холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України).Нагадаємо, група осіб налагодила схему продажу через Інтернет військової амуніції, ввезеної на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Крім того, ділки продали для одного з ДФТГ «гуманітарні» броньовані плити. Загальна сума збитків перевищує 1 млн грн.Під час проведених обшуків вилучено військовий одяг, взуття та амуніцію, автомобілі, зброю, патрони, близько 2 млн грн у різній валюті, банківські картки, чорнові записи та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.Двом фігурантам провадження ще 8 грудня оголошено про підозру. Одному з них наступного ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інший підозрюваний весь цей час переховувався від слідства. Його розшукали та затримали в Одесі, і згідно з рішенням Рівненського міського суду найближчі 60 діб він теж проведе під вартою.Наразі встановлюються всі обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.