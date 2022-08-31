Продавцям «гуманітарки» обрано запобіжні заходи

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури судом обрано запобіжні заходи підозрюваним у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою і під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).Нагадаємо, у схемі незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги було задіяно 8 осіб. Чоловіки діяли під виглядом волонтерів. Проте, замість підтримки ЗСУ вони продавали гуманітарну допомогу, отриману від країн-донорів. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої військової амуніції.Під час санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили 11 транспортних засобів (здебільшого позашляховики), товари гуманітарної допомоги (бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інше військове спорядження та одяг), а також засоби гігієни, ліки та продукти харчування. Крім того, правоохоронці під час обшуків вилучили майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.Чотирьох фігурантів провадження суд відправив під варту. Ще один, будучи підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, теж перебуває за ґратами. Двом чоловікам рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура, не погоджуючись із такими рішеннями, оскаржила їх до апеляційного суду. Одну особу оголошено в розшук та слідчим суддею надано дозвіл на її затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУ НП в області.