СБУ на Хмельниччині викрила схему продажу гуманітарної допомоги: бронежилетів, військового спорядження та транспортних засобів.
На Хмельниччині оперативники СБУ викрили місцевого мешканця, який організував схему продажу гуманітарної допомоги. Він завозив в Україну товари для військових: транспортні засоби, бронежилети, каски, військове спорядження тощо. Крім того у переліку були товари для переселенців, медикаменти, продукти харчування.
За версією слідства, хмельничанин мав дозвіл на виїзд до Європейського Союзу. А відтак ввозив до України гуманітарну допомогу начебто для потреб Збройних Сил та переселенців. Насправді ж всі вантажі з нульовим розмитненням після ввезення в Україну ділок продавав замість відправки на фронт.
Оперативники та слідчі затримали організатора під час продажу двох авто за 3600 доларів США. Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн. Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на 12 000 дол. США.
Крім того раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження заявлений клас не відповідає технічним вимогам.
В ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Сума вилученого майна встановлюється.
У межах відкритого кримінального провадження за ч.3. ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до функціонування «схеми».
Триває досудове слідство. Викриття і блокування протиправної діяльності здійснювали оперативники УСБУ спільно з працівниками УСР та нацполіції за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.
Управління СБ України у Хмельницькій області.