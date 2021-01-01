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Продавали військову амуніцію, отриману як гуманітарну допомогу: на Волині викрили злочинну «схему»

Новини регіону / Волинська область 21-июл, 2022, 03:549 prov 0
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з Луцькою окружною прокуратурою встановили всіх причетних до протиправної діяльності. Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.
19 липня, оперативники УСР викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані «розгрузки».
В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України.
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