На Рівненщині виявили групу «бізнесменів», які торгували гуманітарною допомогою

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою і під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, 44-річний рівнянин навесні цього року організував схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги. До цього «бізнесу» він залучив ще 7 своїх знайомих. Вони, під виглядом волонтерської організації, брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори. Зловмисники привозили її у Рівне і вже тут продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.
23 серпня у фігурантів провадження, у Рівному та кількох населених пунктах Рівненського району, проведено 38 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено 11 транспортних засобів (здебільшого позашляховики), товари гуманітарної допомоги (бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження), сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування. Крім того правоохоронці під час обшуків вилучили також майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.
Усім фігурантам провадження вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУ НП в області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.