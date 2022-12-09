На Рівненщині перекрили ще один канал продажу гуманітарної допомоги

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб і під час воєнного стану, а також збуту холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що влітку цього року двоє жителів Рівненщини під виглядом гуманітарної допомоги ввезли на територію України предмети індивідуального захисту військових – шоломи та захисні окуляри. Проте замість того, щоб передати ці речі військовим, зловмисники їх продали, заробивши понад пів мільйона гривень.
Крім того, броньовані плити з тієї ж «гуманітарки» чоловіки продали одному з ДФТГ, попередньо уклавши договір із територіальною громадою. Таким чином чоловіки ще й заволоділи коштами місцевого бюджету в розмірі 650 тис. грн.
8 грудня правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження, в їх автомобілях, торгових приміщеннях одного з чоловіків, а також у службових осіб територіальної громади та ДФТГ.
В ході обшуків вилучено грошові кошти, зброю, боєприпаси та велику кількість військової амуніції.
Наразі двом особам вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші можливі причетні до протиправного бізнесу.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ РУП ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління міграційної поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.